कोरोनावायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 'मसीहा' बना शहीद भगत सिंह सेवा दल, ऐसे कर रहा है 'सेवा'

शहीद भगत सिंह सेवा दल (Shaheed Bhagat Singh Seva Dal) के संस्थापक जितेन्द्र सिंह शंटी (Jitender Singh Shunty) ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से खास बातचीत में बताया कि हमने कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में खास 'सेवा' शुरु की है. इस खास 'सेवा' के अंतर्गत हमने अब तक 165 शवों का अंतिम संस्कार किया, जिनमें से 35 शवों ऐसी थी जिनके परिवार वालों में से अंतिम संस्कार के वक्त कोई भी शामिल नहीं था. साथ ही हमने 7 लावारिश लाशों का भी अंतिम संस्कार किया है. आपको बता दें कि कोरोनावायरस के कारण कई ऐसी लाशें हैं जिसे लेने उनके परिवारवाले नहीं आते हैं फिर उन्हें हॉस्पिटल की मदद से उनका अंंतिम संस्कार किया जाता है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि जितेन्द्र सिंह शंटी सहित पूरी फैमिली हाल ही में कोरोनावायरस से महामारी से संक्रमित हो गई थी लेकिन जितेंद्र सिंह का जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ. वह इस संक्रमण से ठीक होते ही अपने काम पर वापस लौटे और फिलहाल वह बिल्कुल ठीक हैं. आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह के इस काम को सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही मिल रही है.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह वाह वाह क्या जज्बा है, राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्रभक्ति का, जनता के सच्चे सिपाही शंटी जी अभी तो वायरस से जंग जीत कर आए हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हृदय से नमन एवं सेल्यूट है बड़े भाई को. आपको बता दें कि जितेन्द्र सिंह शंटी के बीमारी से ठीक होकर लौटने पर लोगों ने उनके फोटो पर कई कमेंट किये हैं. जितेंद्र सिंह के फोटो पर अब तक 100 से अधिक रिट्वीट और 800 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है.





We started 'sewa' in Delhi after COVID-19 outbreak&have performed last rites of 165 dead bodies including that of 35 people whose family members couldn't do so as they had tested positive &7 unclaimed bodies: Jitender Singh Shunty, founder of Shaheed Bhagat Singh Seva Dal (16.07) pic.twitter.com/vwHHVjjatX — ANI (@ANI) July 17, 2020

जैसे कि आपको पता है कोरोनावायरस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में है. हर देश अपने तरफ से हर तरह की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पाया जाए. आपको बता दें कि भारत में कोरोनावायरस का कहर जारी है. भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 संक्रमण (Covid-19 New Cases) के नए मामलों में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखी गई है.

16 जुलाई, 2020 यानी गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज़्यादा 32,695 नए COVID-19 केस सामने आए हैं. वहीं एक दिन में 606 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही देश मे कोरोनावायरस के अब तक कुल पॉजिटिव मामले 10,3,832 हो चुकी है. यानी कि भारत में कोरोनवायरस के कुल मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं.

वाह वाह वाह क्या जज्बा है, राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्रभक्ति का, जनता के सच्चे सिपाही शंटी जी अभी तो वायरस से जंग जीत कर आए हैं। और बिना पल गवाएं अविलंब फिर से राष्ट्र सेवा के के लिए तत्पर हैं। हृदय से नमन एवं सेल्यूट है बड़े भाई को???? — Rishi vashishtha (@94eb8333de2e4eb) July 17, 2020

He and his relative who were performing these services ended up contracting COVID themselves too, but they recovered and still went back to doing this.



Much respect & gratitude ???? — Specter (@murkyshadow) July 17, 2020

Great Sewa Bhaji ???????????????????????????????? — Lovepreet Singh Gill (@ilovepreetsgill) July 17, 2020