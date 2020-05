शाहिद अफीदी बोले- 'मुझ पर फिल्म बने तो टॉम क्रूज हों हीरो', हंस-हंसकर लोट-पोट हुए भारतीय, बोले- 'देश बेचना पड़ जाएगा...'

भारतीय ट्विटर यूजर्स ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया. एक भारतीय यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तान को दो बार भी बेच दोगे तब भी आमिर खान की फीस नहीं दे पाओगे.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'टॉम क्रूज को फिल्म कराने के लिए पाकिस्तान भी बेचना पड़ जाए तब भी कम है.' वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म के पहले सीन होगा कि शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने उतरे और पहली ही गेंद पर जीरो पर आउट हो गए. आखिरी सीन में भी शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने उतरे और जीरो पर आउट हो गए. फिल्म खत्म...' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

Shahid Afridi : if a movie is made on me, I want "TOM CRUISE" to play my role Tom Cruise: pic.twitter.com/8Gz1WaPo4E

The first scene of the film would be afridi plays first ball & gets out for a duck

The last scene of the film would be afridi plays first ball & he gets out for a duck