कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में शाहरुख-गौरी ने दिया BMC का साथ, Covid19 के मरीज की मदद के लिए 4 मंजिला ऑफिस किया खाली

शाहरुख खान के अलावा दूसरे सेलेब्स भी गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सलमान खान सहित दूसरे सितारों के साथ- साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने भी अपने तरफ से मदद करते हुए भारी रकम डोनेट की है.

#StrongerTogether



We thank @iamsrk & @gaurikhan for offering their 4-storey personal office space to help expand our Quarantine capacity equipped with essentials for quarantined children, women & elderly.



Indeed a thoughtful & timely gesture!#AnythingForMumbai#NaToCoronahttps://t.co/4p9el14CvF