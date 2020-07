85 साल की बुजुर्ग महिला ने पैसे कमाने के लिए डंडे से किए ऐसे करतब, देखकर हैरान रह गए लोग... देखें Video

इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देखिए किस तरह से 85 साल की यह बुजुर्ग महिला अपनी आजीविका चलाने के लिए पुणे की सड़कों पर लाठी - काठी का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है. जब यह महिला से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मैं तब से कर रही हूं जब मैं 8 साल की थी . मेरे पिता ने मुझे कड़ी मेहनत करना सिखाया था. कोरोनावायरस महामारी के कारण ज्यादातर लोग इस वक्त घर में ही रहते हैं. ऐसे मैं आजकल घरों में बर्तन मांजने का काम करती हूं.

आपको बता दें कि महिला के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. और अब तक इस वीडियो को 72 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इस वीडियो पर 1 हजार से अधिक रिट्वीट और 9 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे है. सोशल मीडिया यूजर से इस वीडियो को काफी प्यार मिल रहा है. और इसी का नतीजा है कि शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही इसके व्यूज 70 हजार के पार हो गए हैं इस वीडियो पर मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह बहुत खूब, वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह दादाी बेहद शक्तिशाली है.

Shantabai Pawar says, "By God's grace, I am able to perform at this age and sustain my livelihood. My grandchildren are pursuing their studies and we are happy."



