Ind Vs Aus: शशि थरूर ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में किया ट्रोल,कम ही लोग समझ पाएंगे मतलब

जैसा कि टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर तीन विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कीऔर सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी. थरूर ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपने "वर्ड ऑफ द डे" Epicaricacy को ट्विटर पर शेयर किया और कुछ इस तरह ऑस्ट्रेलिया को ट्रोल किया.

एपिकैरिकेसी (epicaricacy), दूसरों के दुर्भाग्य से खुशी प्राप्त करने या खुशी प्राप्त करने का कार्य है.

अपने ट्वीट के साथ, थरूर ने पूर्व क्रिकेटरों माइकल क्लार्क, रिकी पोंटिंग और मार्क वॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का एक स्नैपशॉट साझा किया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने विराट कोहली के बिना टीम इंडिया की बल्लेबाजी के लिए "गहरी परेशानी" की भविष्यवाणी की थी, जबकि रिकी पोंटिंग ने कहा था कि कोहली की अनुपस्थिति में "व्हाइट वॉश" करने का अच्छा मौका होगा. ब्रैड हैडिन और मार्क वॉ दोनों ने कहा था कि भारत एडिलेड में अपने नुकसान से उबर नहीं पाएगा.

शशि थरूर ने स्पष्ट करते हुए कहा, "मैं दंगाई किस्म का नहीं हूं, लेकिन आज इन टिप्पणियों को पढ़ने में एक बहुत खुशी हो रही है."

#WordIfTheDay: epicaricacy! I am not the gloating kind but there's a special pleasure in reading these comments today... When everything else has been said,what remains but “wow”?! #IndvsAuspic.twitter.com/ZauqQ2DMP9