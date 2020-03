देश में लॉकडाउन के बीच शशि थरूर ने मोदी सरकार से की यह मांग - 'COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में...'

कोरोनावायरस (CoronaVirus) के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) का आदेश दिया है. वहीं दूसरी तरफ कोरोनावायरस (CoronaVirus) से लड़ने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने 15 हजार करोड़ रूपये की राहत का भी ऐलान किया है.

राहत पैकेज के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ''एक सांसद के रूप में, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि नई संसद भवन और सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए जो 20 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं उसे कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में लगाया जाए. देश कि स्थिती देखते हुए इस समय इमारतों पर खर्च न करके इन पैसों से लोगों की जान बचाई जाए.''

As an MP, I appeal to @PMOIndia to divert the ₹20,000 Cr earmarked for new Parliament building & Central Vista to supplement the ₹15,000 allotted to fight #Covid19, which is merely ₹20 Cr per district. Grand spending on buildings at this time of crisis is a postponable luxury.