शशि थरूर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, किया ऐसे शब्द का प्रयोग जो डिक्शनरी में भी आसानी से नहीं मिलेगा!

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) अपने अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं. कई बार उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का डिक्शनरी में भी अर्थ खोजना मुश्किल हो जाता है. उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द 'Floccinaucinihilipilification' और 'Hippopotomonstrosesquipedaliophobia' ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इस बार फिर थरूर एक नया शब्द लेकर आए हैं. थरूर (Shashi Tharoor) ने हालही में सर्बिया में अंतर संसदीय संघ में एक भाषण दिया. इसका एक वीडियो भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया. इस वीडियो में वह कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान पर चुटकी लेते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि आईपीयू पार्लियामेंट में वह पाकिस्तानी डेलीगेट के तीखे प्रकोप का जवाब देने के लिए बाध्य थे.

I was obliged on behalf of the Indian delegation to respond to a vitriolic outburst by Pakistan's delegate at the ⁦@IPUparliament⁩ : pic.twitter.com/17fXHUcb37 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 16, 2019

तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने कहा, 'हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे हमारी अपनी लड़ाई लड़ें और हमें सीमापार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. यह विडंबना है कि एक राज्य जो अनगिनत बार सीमा पार करके जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेदार है वो कश्मीर का चैंपियन बनने का स्वांग रच रहे हैं. लेकिन वे ऐसा नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'इन दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को भारत की संसद द्वारा सफल नहीं होने दिया जाएगा. हम सांसदों से बेहतर की उम्मीद करते हैं. हम सांसदो से बेहतर की उम्मीद करते हैं.' थरूर ने यह कहते हुए एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया. ये शब्द है 'vituperative'

थरूर के इस शब्द के ऊपर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. इमाम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'आज का शब्द है vituperative. इसका मतलब होता है निंदापूर्ण.

Word of the day - VITUPERATIVE. Means "bitter and abusive" or "निंदापूर्ण" - #ShashiTharoorpic.twitter.com/F5fkUZ7jVB — imam nazre alam (@ImamNazre3) October 16, 2019

आसिन बोरा नाम के यूजर ने लिखा, 'थरूर ने कितनी शानदार स्पीच दी. भारत सबसे पहले है. और आज का शब्द है vituperative.

What a wonderful speech by @ShashiTharoor, ruthless and to the point. India first ???????? ????????



And yeah, Word of the day "vituperative". https://t.co/iHQnp2fo0x@IPUparliament#ShashiTharoor — Aasin Bora (@AasinBora) October 17, 2019

