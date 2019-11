शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत की 'वंडर गर्ल' की जमकर तारीफ, बोले- 'सिर्फ 15 साल की उम्र में कॉलेज...'

'भारत की वंडर गर्ल' जाह्नवी (India's Wonder Girl Jahanvi) फिर चर्चा में हैं. कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने उनकी ट्विटर पर जमकर तारीफ की है. उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 15 साल की हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बीए कर रही हैं. उन्होंने जाह्नवी (Wonder Girl Jahanvi) के लिए तीन ट्वीट किए और उनकी खूब तारीफ की है. उन्होंने लिखा, ''बहुत खूब! अभूतपूर्व! भारत की वंडर गर्ल जान्हवी, जो पानीपत, हरियाणा की हैं. जब वो एक साल की थीं तो अंग्रेजी के 500 से 550 शब्द सीख लिए. साढ़े 7 साल की उम्र में 5वीं कक्षा पास कर ली थी. जिसके बाद उनको भारत की वंडर गर्ल बुलाया जाने लगा.''

Fantastic! Phenomenal! India's wonder girl #Jahanvi, Panipat, Haryana. Incredible, she is supposed to have known 500-550 English words at the tender age of one. We are told that she completed Class5 when she was seven & half years old. She was given the title of ‘Wonder Girl'at — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 18, 2019

दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''दस साल की उम्र में उसने स्टेज एंकरिंग और स्टेज प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. 9 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी और ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलना सीख लिया था. 12 साल की उम्र में उन्होंने 150 आईएएस स्टूडेंट्स को संबोधित किया. 13 साल की उम्र में 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की. अब वो 15 साल की हो चुकी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हैं. वो थर्ड ईयर में हैं. उनकी उपलब्धियां हम सभी के लिए सम्मान की बात है. भगवान भला करे! क्या वह हमें महान शकुंतलादेवी की याद दिलाती हैं?

the age of ten as she took part in stage anchoring & stage competitions. At nine she could speak fluently both in British & American accents. She is credited with being a young motivator for 150 IAS students when she was 12yrs old. She cleared her 12th board exams at thirteen & — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 18, 2019

now at fifteen, she is pursuing her 3rd year BA course at Delhi University. Her achievements are a matter of honour for all of us. God Bless! Long Live Jahanvi ! Long Live Haryana! Does she remind us of great #ShakuntalaDevi? Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 18, 2019

जाह्नवी को क्यों बोला जा रहा है वंडर गर्ल-

* जाह्नवी ने 13 साल की उम्र में 12वीं पास कर ली.

* हरियाणवी, हिंदी, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, जापानी भाषाएं बोलने और समझने में सक्षम हैं.

* जाह्नवी अमेरिकन और ब्रिटिश भाषा में टीवी एंकर की तरह न्यूज पढ़ लेती हैं.

* 150 आईएएस स्टूडेंट्स को जाह्नवी संबोधित कर चुकी हैं.

* 1 साल के अंदर दो कक्षाएं पास कर के 13 साल की उम्र में की 12वीं पास.

कैसे सीखीं इतनी भाषाएं

जाह्नवी जब दो साल की थीं तो उनके पिता उनको फल-सब्जी, जानवरों के नाम उन्हें अंग्रेजी में सिखाया करते थे. तब से ही जाह्नवी की अंग्रेजी बोलने की शुरुआत की. जिसके बाद हर बार वो लोगों से अंग्रेजी में ही बात किया करती थीं. जिसके बाद धीरे-धीरे वो पूरी तरह अंग्रेजी सीख गईं. वो इंटरनेट पर अलग-अलग भाषा के वीडियो क्लिप देखकर भाषाएं सीखने लगी और उन्हें 8 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ. अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट सीखने के लिए वो अंग्रेजी न्यूज सुना करती थीं.