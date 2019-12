शख्स ने बनाया ''Jenga'' का देसी वर्जन ''Shenga'', ट्विटर पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

हम सबको ही बोर्ड गेम्स (Board Games) खेलना पसंद है क्योंकि इन्हें खेलने में मजा आता है और जब दोस्त हारने लगते हैं तो और भी अच्छा लगता है. बोर्ड गेम्स की ही तरह एक बहुत ही फेमस खेल है 'जेंगा' (Jenga) लेकिन हाल ही में ट्विटर पर एक शख्स ने इस गेम का देसी वर्जन इन्वेंट किया है और लोग इस पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ट्विटर पर एक शख्स ने शेंगा (Shenga) गेम का इंवेंशन करते हुए इसकी तस्वीर को शेयर किया है. बता दें, जेंगा एक लकड़ी का ब्लॉक गेम होता है. शख्स ने जिस गेम को इन्वेंट किया है वो काफी हद तक जेंगा से मिलता जुलता है. हालांकि, इसमें लकड़ी के ब्लॉक की जगह मूंगफली का इस्तेमाल किया गया है.

Just invented this new game called Shenga. pic.twitter.com/OnwLPENRnm — Ashwin Deshpande (@trollpwnde) November 29, 2019

मशहूर ब्लॉक गेम को बेंगलुरु के युवक ने जो देसी ट्विस्ट दिया है उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ट्विटर पर यूजर अलग-अलग तरह के मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने तो यह भी कह दिया कि उसे 'शेंगा' गेम को पेटेंट करा लेना चाहिए.

यहां देखें ट्वीट:

You had me in splits



Out of the world invention... Copyright ie asap — aninda???????? (@bagya_) December 1, 2019

Patent it — anthrax (@sstrix) November 30, 2019

have nominated your name for Nobel Prize — Mama Africa (@Vicky_291989) November 30, 2019

Sounds interesting How to play this — Hypocrite (@Chaitra20217240) November 30, 2019

Nailed it — Tweetocrat (@MeSagarthool) November 29, 2019

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी ने इस तरह से किसी गेम को बनाया है. इससे पहले भी बोर्ड गेम्स के अलग वर्जन्स सामने आते रहे हैं.