शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो गुस्साए शिखर धवन, बोले- 'कश्मीर हमारा रहेगा, चाहे तो...'

अफरीदी (Shahid Afridi) के भाषण के बाद शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने लिखा, 'इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है. कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा. चाहिए 22 करोड़ ले आओ. हमारा एक सवा लाख के बराबर है. बाकी गिनती अपने आप कर लेना शाहिद अफरीदी.'

गंभीर ने अफरीदी को करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया, ''पाकिस्तान के पास सेना के सात लाख जवान हैं जिन्हें 20 करोड़ लोगों का समर्थन है, यह कहना है 16 साल के शाहिद अफरीदी का. फिर भी 70 साल से कश्मीर की भीख मांग रहे हैं. अफरीदी, इमरान (खान) और (कमर जावेद) बाजवा जैसे जोकर ही पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिये भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं लेकिन आखिर तक उन्हें कश्मीर नहीं मिलेगा, याद है न बांग्लादेश?''

Pak has 7 lakh force backed by 20 Cr ppl says 16 yr old man @SAfridiOfficial. Yet begging for Kashmir for 70 yrs. Jokers like Afridi, Imran & Bajwa can spew venom against India & PM @narendramodi ji to fool Pak ppl but won't get Kashmir till judgment day! Remember Bangladesh?