शिखर धवन हुए बाहर तो फैन्स बोले- 'ऋषभ पंत को लाओ...' टॉप ट्रेंड कर रहे हैं Rishabh Pant

वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में टीम इंडिया (Indian Cricket Team) को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को 3 हफ्ते के लिए आराम दिया गया है. अंगूठे में फ्रैक्चर (Shikhar Dhawan Injury) होने के कारण उनको बाहर होना पड़ा है. धवन (Dhawan Injury) के बाहर होने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की जगह टीम इंडिया में कौन सा खिलाड़ी रोहित शर्मा का साथ देगा. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बाहर होने के बाद ही ट्विटर पर एक खिलाड़ी का नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है. वो हैं ऋषभ पंत (Rishabh Pant). ट्विटर पर Pant टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. ट्विटर यूजर्स ने बीसीसीआई को कहा है कि शिखर धवन की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को जगह दी जाए.

Rishabh Pant rushing for his flight after hearing about Shikhar Dhawan #CWC19 #TeamIndia pic.twitter.com/7ZNIvm0II7

Stats says that making Rohit Sharma a opener was the masterstroke by Dhoni. Now it is time for Virat Kohli to make Rishabh Pant a opener. @BCCI@imVkohli#WC2019#ICCCricketWorldCup2019pic.twitter.com/H1y4agG8ad