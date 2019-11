शिखर धवन के पैर से टपकने लगा खून, फोटो पोस्ट की तो हार्दिक पंड्या ने कर डाली खिंचाई; बोले- 'तुम्हें क्या...'

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) सैयद मुश्ताक अली टी-20 (Syed Mushtaq Ali Trophy T20) ट्रॉफी में कुछ खास नहीं कर पाए. लेकिन उन्होंने अस्पताल के स्टाफ के चेहरों पर हंसी ला दी. पैर में चोट लगने के बाद शिखर अस्पताल पहुंचे थे. धवन के घुटने में कट लग गया था, जिसके कारण उनके घुटने से खून बहने लगा. वो इलाज कराने पहुंचे तो अस्पताल स्टाफ ने उनके साथ फोटो क्लिक कराई. धवन ने खुद इन तस्वीरों को शेयर किया है.

We Fall, We Break, but then.... We Rise. We heal and we overcome, and the only thing you have control over is how you respond to any situation. Here's to being positive and happy in every situation that life throws at you. Will be back in action in 4-5 days pic.twitter.com/0XDHRXMSeP