बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ, ऊपर जाने के बाद किया कुछ ऐसा... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बिल्कुल बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ा और ऊपर पहुंचने के बाद उसी फुरती से नीचे उतर गया. प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या आपने कभी तेंदुए को इतने सीधे पड़े पर चढ़ते हुए देखा है. अद्भुत कौशल और अनुकूलता.'

देखें Video:

Have you ever saw a #leopard climbing down this much straight tree. Amazing skills & adaptation. From Shimla. Via @banyal_9 pic.twitter.com/ylkVrfYiaX

कासवान के अनुसार, यह क्लिप शिमला की है और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार में सहायक जनसंपर्क अधिकारी अजय बन्याल ने रिकॉर्ड किया था.

एक यूजर ने लिखा, "एक जिम्नास्ट प्लस एक एक्रोबैट प्लस एक शिकारी और एक निश्चित पैर वाला पर्वतारोही. क्या मैंने कुछ भी छोड़ दिया? बहुत बढ़िया." ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Could've have dreamt of seeing an. Unbelievably amazing feat almost live . This is truely God's Gift to us but somewhere we lost the plot in our eagerness to own material things . Thanks sir