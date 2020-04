शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए मांगी भारत से मदद, बोले- 'दस हजार वेंटिलेटर दे दो' भारतीय बोले- 'चीन से मांगो...' देखें Video

शोएब अख्तर ने कहा, ''भारत अगर हमें 10000 वेंटिलेटर देता है तो पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा. हम तो सिर्फ मैचों की पेशकश कर सकते हैं. बाकी अधिकारियों को तय करना हे. वैसे संकट के इस समय में ये सीरीज होती है तो मैच के रिजल्ट पर कोई भी देश निराश नहीं होगा. विराट कोहली शतक जड़ेंगे तो हम खुश होंगे और बाबर आजम शतक जड़ेंगे तो आप खुश होंगे. जीत दोनों देश की होगी.''

देखें VIDEO:

ट्विटर पर भारतीयों को उनका प्रस्ताव बिलकुल ठीक नहीं लगा और चीन से मदद मांगने की हिदायत दे डाली. एक यूजर ने लिखा, ''मेरे दोस्त शोएब अख्तर, भारत ने 93 हजार पाकिस्तानी जवानों को दिया था, वो तो आपको याद नहीं. ऐसा मजाक फिर न करना.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''शोएब आप ये प्रस्ताव अपने सबसे करीबी दोस्त चीन के पास लेकर जाएं. कोरोनावायरस के खिलाफ जंग के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज अच्छा ख्याल हो सकता है.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''भारत आपको 10 हजार वेंटिलेटर बनाकर दे देगा. क्या आप उसके बदले में भारत को 10 हजार आतंकवादी देंगे.'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Dear Shoaib Akhtar,



India returned 93,000 captured Pakistani soldiers and Pakistan didn't remember that. So stop kidding us already.



Not so kind regards,

India pic.twitter.com/57UZfwB2wx — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) April 8, 2020