शिखर धवन ने साफ किया टॉयलेट तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- 'नया क्या..' देखें Video

कोरोनावायरस (CoronaVirus) के कारण कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रहा है. बीमारी को देश से खत्म करने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन कर रहे हैं. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) सेल्फ आइसोलेशन में हैं और पत्नी आयशा मुखर्जी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जहां वो कपड़े धोते नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने टॉयलेट भी साफ किया. इस वीडियो पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने अपना रिएक्शन दिया है.

शिखर धवन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''घर में एक हफ्ता रहने के बाद जिंदगी ऐसी हो गई.'' वीडियो में पीछे बॉलीवुड गाना ''जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं.'' चल रहा है. शोएब मलिक ने उनकी इस पोस्ट पर कमेंट किया, ''लेकिन ये तो आईसोलेशन के पहले भी था, इसमें नया क्या है.''

But that's you pre-isolation too, so what's the deal here??!!