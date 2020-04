ट्विटर पर भिड़ गए तीन पाकिस्तानी क्रिकेटर, रमीज़ राजा का उड़ा मजाक, तो बोले- 'शोएब मलिक साहब, आप मुझे...'

मलिक और मोहम्मद हफीज ने हाल ही में एक इंटरव्यू पर ऐतराज जताया जिसमें रमीज ने दोनों सीनियर क्रिकेटरों को संन्यास लेने की सलाह दी थी. मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर मामला शांत करने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, ''पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है. मेरी सभी से अपील है कि हम अच्छा व्यवहार करें और जरूरतमंदों की मदद करें. अपने अहम और पसंद-नापसंद को पीछे छोड़ दें. अपने निजी एंजेडा को भूलकर एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आएं.''

Whole world is suffering from ongoing Corona virus Pandemic Badly.I urge all to behave as better Human & play ur role to Help lesser fortunates.Leave ur Ego behind,forget likes & dislikes.Come out of ur Personal Agendas & look after each other for a better cause..... Plz pic.twitter.com/7xjIoEgjIN