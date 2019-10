श्रद्धा कपूर के इस क्रेजी फैन ने फोटोशॉप कर किया ऐसा कमाल, लोग बोले- 'ऐसे थोड़े ही चलेगा'

फिल्‍मी सितारों के लिए लोगों का क्रेजी होना कोई नई बात नहीं. हालांकि कुछ समय पहले तक फैंस के पास अपने प्‍यार को जाहिर करने का कोई तरीका नहीं था. लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में आप अपनी इन भावनाओं को जाहिर भी कर स‍कते हैं और ये बता भी सकते हैं कि आप उन्‍हें कितना चाहते हैं. हमारे आसपास ऐसे ढेरों लोग दिख जाएंगे जो अपने फेवरेट स्‍टार को दीवानगी की हद तक चाहते हैं. बॉलीवुड एक्‍ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का भी एक ऐसा ही फैन है जो पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. श्रद्धा का यह फैन उनकी हर फोटो को अपनी फोटो के साथ किसी न किसी तरह से फोटोशॉप कर लेता है. फैन ने श्रद्धा के फिल्‍मी सीन्‍स से लेकर स्टिल फोटो तक में फोटोशॉप के जरिए खुद को न सिर्फ फिट किया बल्‍कि अपनी फेवरेट एक्‍ट्रेस का ध्‍यान खींचने के लिए चीज़ी कैप्‍शन भी लिख डाले.

यकीन नहीं आता तो खुद देखिए:



Very Good Morning Beauty Cuty Milk Girl @ShraddhaKapoor Baby pic.twitter.com/wMAik0T36N — Ravindra NBK (@NbkRavindra) October 7, 2019

My Lovely ???? @ShraddhaKapoor Darling Love Me Please pic.twitter.com/6JzjyMj7WH — Ravindra NBK (@NbkRavindra) October 5, 2019

Hi Friends How Are You pic.twitter.com/9vHjnEXhFs — Ravindra NBK (@NbkRavindra) October 5, 2019

ट्विटर यूजर्स ने श्रद्धा कपूर के इस क्रेजी फैन पर कुछ ऐसे रिएक्‍शंस दिए हैं:

Haters will say it's photoshopped — Nilu (@nileshm127) October 6, 2019

Shraddha se kaho ki accha pose de

Aise thode hi chalega — Chowkidar Sudhir™ (@Sudhir_Hu) October 6, 2019

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि शायद किसी दिन श्रद्धा कपूर का ध्‍यान अपने इस क्रेजी फैन की ओर चला जाए.