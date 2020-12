इस देश में पड़ी इतनी कड़ाके की ठंड, अंडा फोड़ा तो जम गया हवा में और बर्फ हो गए नूडल्स

Today it's -45C (-49F) in my hometown Novodibirsk, Siberia. pic.twitter.com/EGxyrRqdE2 — Oleg (@olegsvn) December 27, 2020

तस्वीर को ट्विटर पर यूजर @olegsvn द्वारा साझा किया गया था, जो रूस के साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क शहर से है, जो बेहद ठंडे तापमान का सामना करने के लिए जाना जाता है. जिस वक्त उन्होंने अंडे और नूडल्स की तस्वीर ली, उस वक्त मात्र -45 डिग्री सेल्सियस था. जैसे ही अंडा फोड़ा तो अंदर का पानी जैसे ही बाहर आया तो वो भी जम गया. नूडल्स उठाने के लिए जैसे ही चम्मच से उठाया तो वो भी जम गया.

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर यह तस्वीर वायरल हुई, 25.6k से अधिक लाइक्स और 8k रीट्वीट हुए. उपयोगकर्ता यह समझाने के लिए गया कि साइबेरिया के चिलिंग क्षेत्रों में यह सामान्य मौसम था, जो कि -30 डिग्री और +12 डिग्री के बीच था.

सोशल मीडिया इसमें मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन रिएक्ट जरूर कर सकता है. लोगों ने फोटो पर ऐसे रिएक्शन दिए...

It's 17 degree in morning time and we skip bath — krishna (@being_alcoholic) December 28, 2020

So it's below -40° in either scale.

And if those 2 are really frozen effects, you're living in a DIY Sculpture friendly piece of nature. — Raj (@alectoraj) December 28, 2020

Wow! Did you also do a video of this? I'd love to see it freeze — Kris Karzy (@kriskarzy) December 29, 2020