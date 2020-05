लुधियाना के एक मेडिकल शॉप की तस्वीर अचानक होने लगी वायरल, देखिए क्या है खास

इस फोटो को डॉक्टर अमन कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, साथ ही कैप्शन में लिखा है जेंडर भेदभाव के बीच दुकानदार के द्वारा इस तरह का कदम उठाना बेहद सराहनीय है.

Gupta nd daughters .... Unlike all the shops opened in the name of Sons, a medicine shop in association with "Gupta & Daughters" spotted in Ludhiana.



Be the change you want to see in this world

इस वायरल फोटो को अबतक 2300 से अधिक लाइक्स और 500 से अधिक रीट्वीट मिल चुके हैं. इस फोटो को ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. इस फोटो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस तरह का साइनबोर्ड महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

Love it — Kiran Manral (@KiranManral) May 22, 2020

I was also telling my father to do this before, he denied. But still happy to see this and will show this to my father too ???????? — Gupta Shagun (@GuptaShagun2) May 22, 2020