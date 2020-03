खाली श्री वेंकटेश्वर मंदिर में हुई शादी, कोरोना वायरस की वजह से पसरा है सन्नाटा- देखें Pics

कोरोना वायरस का असर धार्मिक स्थलों पर भी साफ देखा जा रहा है. आंध्र प्रदेश के तिरुमला के श्रीवेंकटेश्वर मंदिर जहां हर वक्त रौनक होती थी वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है. ANI के रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में शादी के लिए पहले से जो बुकिंग की गई है उसे संपन्न करवा दिया जा रहा है लेकिन शाम होते ही भीड़-भाड़ से बचने के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है.

Andhra Pradesh: A pre-booked marriage was allowed to take place at Sri Venkateswara Temple in Tirumala yesterday evening even as the temple premises wore a deserted look after its closure in wake of #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/yAlBppAdb3