स्मृति ईरानी ने पान की दुकान से खरीदा चिप्स का पैकेट, बोलीं- 'पॉलीथिन का प्रयोग नहीं...' देखें VIDEO

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी (Amethi) पहुंची हैं. इस दौरान उन्होंने गौरीगंज में अपने आवास के सामने स्थित पान की दुकान पर पहुंचकर टॉफी व चिप्स खरीदा. उन्होंने दुकानदार से बातचीत कर उसका हाल पूछा और पॉलीथिन का प्रयोग न करने की सलाह दी. इसके बाद मंत्री ने शहर के सगरा ताल पहुंचकर वहां निरीक्षण किया.

इस मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान उनके साथ प्रदेश के अपर मुख्य प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी रेलवे स्टेशन पर वाई फाई सुविधा का शुभारंभ किया.

देखें VIDEO:

Smriti Irani asks Amethi shopkeeper not to use polythene. pic.twitter.com/ArtHQp4Xsk