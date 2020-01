स्मृति ईरानी ने बताया भारतीय महिलाएं क्यों चलती हैं पति के पीछे, बोलीं- 'अगर गिर जाए तो...' देखें Video

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. 2018 में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने भाषण दिया था, जिसको खूब पसंद किया गया था. उन्होंने भाषण में बताया था कि भारतीय महिलाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं.

स्मृति ईरानी ने बताया था कि क्यों भारतीय महिलाएं पति के पीछे चलती हैं. टिकटॉक (TikTok) क्रिएटर पाही ने इस वीडियो को पिछले महीने शेयर किया था. उन्होंने इस वीडियो के जरिए स्मृति ईरानी की खूब तारीफ की थी. 2 जनवरी को 'लॉजिकल थिंकर' नाम के ट्विटर यूजर ने पाही का वीडियो शेयर किया. ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 8 हजार लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

भाषण में स्मृति ईरानी कहती हैं, ''मुझसे कहते हैं कि तुम थोड़ी रूढ़िवादी हो. पति से दो कदम पीछे चलती हो और तुम जैसी महिलाओं की प्रॉब्लम ही यही है. मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है... भगवान ने कहीं न कहीं निश्चित किया, संस्कार कुछ ऐसे दिए कि हिन्दुस्तान की महिला ने ये सोचा कि अगर पति कभी डगमगा जाए, तो थामने की हिम्मत सिर्फ मुझमें है. इसलिए उससे एक कदम पीछे चलती हूं.''

देखें Video:

Best reply to why Indian women walk behind her husband!!! pic.twitter.com/rFEZClQKt1 — logical thinker (@murthykp) January 2, 2020

ट्विटर पर स्मृति ईरानी के इस भाषण को खूब पसंद किया जा रहा है. लोगों ने इस तरह अपने रिएक्शन दिए हैं...

True.... we have the power! — Usha Jayaram (@pcocomenon) January 3, 2020

Very Nice Reply!Salutes to Smritiji for following Indian Culture so Candidly. — Jyotsna Varma (@jyotsnavarma9) January 2, 2020