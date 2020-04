जब मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को मिला था मंत्री पद, तो ऋषि कपूर ने कहा था - 'भाग जल्दी दिल्ली, पागल...'

स्मृति ईरानी ने ऋषि कपूर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, '2014 में उन्होंने मुझसे कहा था, 'भाग जल्दी दिल्ली पागल.' क्योंकि वह जानते थे कि मुझे शपथ लेने के लिए बुलाया गया है. मैंने सेट पर उन्हें आखिरी बार देखा था. बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते थे, भले ही आप कितने भी वक्त से काम कर रहे हों, उसकी बारीकियां सिखाते थे.''

In 2014 he told me ‘bhag jaldi Dilli pagal ‘ for he knew I've been summoned to take oath. The last I saw him was on a set and that's how il remember him. Prodding you to do your best, caring for the little things, teaching you the craft no matter how old you were on the job.. pic.twitter.com/ZDtGr7etxH