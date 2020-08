सांप ने बीच सड़क पर किया Attack, गुस्से में नेवले ने किया पलटवार, मुंह में दबोचा और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले सांप (Snake Attack Mongoose) ने नेवले पर अटैक करने की कोशिश की. नेवले ने पलटवार किया और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया. पहले उसने उसकी पूंछ पर वार किया. फिर मुंह को दबोच लिया. सांप लड़ाई छोड़कर जाने लगा. लेकिन नेवला लड़ाई नहीं छोड़ना चाहता था. जैसे ही सांप भागा तो उसने सांप का मुंह दबोच लिया और उसको लेकर अपने इलाके की तरफ निकल गया.

इस वीडियो को ट्विटर पर आईएएफ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल खय्यूम ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'यह बिलकुल स्वाभाविक है. मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों प्रजातियों को बचाने के लिए कोई भी योद्धा नहीं कूदा. यह सबसे योग्य है जो प्रकृति में जीवित है.'

देखें Video:

This is absolutely natural. I am happy that no crusader jumped in to save either species. It's the survival of fittest which prevails in #nature

Vid-WA. @IfsJagan@vivek4wildpic.twitter.com/RtsR5LosnI