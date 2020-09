पेड़ पर आराम कर रहा था सांप, नेवले ने देखते ही झपट्टा मारकर पकड़ा मुंह और फिर... देखें Video

छोटी क्लिप में, एक सांप को पेड़ की निचली-लटकती शाखाओं पर आराम करते देखा जा सकता है. तभी नेवला वहां पहुंच जाता है. नेवले सांपों का शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं. काफी देर तक नीचे रहने के बाद नेवले ने झपट्टा मारकर हमला करने का विचार किया. उछलकर वो सांप को नीचे ले आया. नेवले ने सांप के मुंह को अपने जबड़ों में दबा लिया था.

नेवले सांप से लड़ने और उनको मारने के लिए प्रसिद्ध हैं. खासकर कोबरा. उनके विशेष एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स उन्हें विष से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि उनके मोटे कोट और त्वरित गति भी संघर्ष के दौरान काम में आते हैं.

डीसीएफ वेस्ट नासिक ने ट्विटर पर साझा करते हुए वीडियो को "सबसे योग्यतम के उत्तरजीविता" के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने लिखा, 'जीव जितना छोटा होता है, उसकी आत्मा को उभारता है.'

देखें Video:

The smaller the creature, the bolder its spirit

