मुंह में बच्चे को दबाकर तेंदुए ने ऐसे पार की नदी, घूरकर देखा CCTV कैमरा और फिर... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए तीन बच्चों के साथ नदी किनारे पर खड़ा है और पार करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसके लिए नदी पार करना काफी मुश्किल था, क्योंकि तेंदुए के साथ दो बच्चे थे. उसने एक बच्चे को मुंह में दबाया और नदी पार की. दूसरा बच्चा खुद ही नदी पार करने में कामयाब हो गया. नदी पार करने के बाद एक तेंदुए ने सीसीटीवी कैमरा देख लिया और उसकी तरफ घूरकर देखने लगा और फिर वहां से निकल गया.

प्रवीण कासवान ने लिखा, 'देखिए कैसे स्नो-लेपर्ड कैमरे के जाल में फंस गया. अपने परिवार के साथ कैमरे में कैद हुआ.' इस वीडियो को उन्होंने 31 मई को शेयर किया था, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है.

देखें Video:

#Life. It thrives everywhere. See this snow #leopard captured by camera trap in trans Himalayas raising the family. Such adaptation. @TheForester16pic.twitter.com/vbq4Re11WJ