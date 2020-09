कोरोना काल में दुल्हन ने ऐसे लगवाई हल्दी, लोग बोले- 'मंगलसूत्र बांधने के लिए ड्रोन का होगा इस्तेमाल' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन हल्दी सेरेमनी में बैठी हुई है. वहीं एक महिला पैंट रोलर ब्रश उठाती है और हल्दी लपेटकर दुल्हन के हाथ में लगाती है. वहां मौजूद बाकी महिलाएं हंस पकड़ती हैं. इस मजेदार वीडियो को पायल भयाना ने ट्विटर पर शेयर किया है.

देखें Video:

इस वीडियो को 26 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 61 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कुछ लोगों ने इसे सबसे जुगाड़ी तरीका बताया तो किसी ने मजेदार कमेंट्स किए. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Always Indian rocks..... With innovative idea and still following cultural activities..