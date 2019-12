खास बातें मुझे फॉर्मल्स पहनने होंगे तो मैं भारतीय फॉर्मल्स पहनूंगा-बनर्जी ‘एक्सपेरिमेंटल एप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पोवर्टी' के लिए नोबल दिया गया अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफलो पति-पत्नी हैं

अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) को नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize For Economics) से सम्मानित किए जाने और उनकी पोशाक पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं. बता दें कि अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफलो (Esther Duflo) और माइकल क्रेमर (Michael Kremer) को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. खास बात यह कि अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान बनर्जी और डुफलो दोनों ही भारतीय अवतार में नज़र आए. अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफलो दोनों पति-पत्नी हैं. स्टॉकहोम के कॉन्सर्ट हॉल में अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान डॉक्टर बनर्जी पारंपरिक बंगाली अंदाज में नज़र आए तो उनकी पत्नी और एस्थर डुफलो साड़ी में दिखीं. 58 साल के अभिजीत बनर्जी ने क्रीम कुर्ता, सफेद धोती और बंद गले वाला ब्लैक वेस्ट पहना. वहीं, फ्रेंच अमेरिकन डॉक्टर डुफलो कॉटन-सिल्क नीली साड़ी, लाल ब्लाउज़ और रेड बिंदी में दिखीं.

Watch Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer receive their medals and diplomas at the #NobelPrize award ceremony today. Congratulations!



They were awarded the 2019 Prize in Economic Sciences “for their experimental approach to alleviating global poverty.” pic.twitter.com/c3ltP7EXcF — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019

गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अभिजीत बनर्जी से पोशाक को लेकर सवाल पूछा कि उन्होंने टाई-कोट क्यों नहीं पहना तो बनर्जी ने कहा, "मैं क्यों पहनूं? अगर मुझे फॉर्मल्स पहनने होंगे तो मैं भारतीय फॉर्मल्स पहनूंगा." इस पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि "बनर्जी के प्रति सम्मान और सलाम करता हूं". एक अन्य यूजर ने लिखा कि "बनर्जी कैस लग रहे हैं, इतने बड़े मंच पर एक बंगाली धोती-कुर्ते में, बधाई और धन्यवाद." लोगों ने लिखा कि बनर्जी और उनकी पत्नी ने भारतीय परिधान पहन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है. भारत भी उनकी इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है.

How good does he look! A Bengali man in a dhoti kurta at such a huge platform. Congratulations and thank you! #AbhijitBanerjee#NobelPrizehttps://t.co/izwFhIiQ0t — Pashmi Dutta (@pashmidutta) December 11, 2019

लोग बनर्जी और उनकी पत्नी की पोशाक से बहुत प्रभावित हैं. एक ने कहा कि पहली बार किसी ने धोती में और साड़ी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है. एक ने लिखा कि यही भारत का दुनिया के लिए योगदान है. एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बनर्जी तरक्कीपसंद होते हुए भी अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं. लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया. काफी ट्विटर यूजर बनर्जी के पंजाबी बंदगले कोट, बंगाली धोती एक साथ पहनने पर भारतीय परंपरा और उसकी बहुलता की तारीफ करते नहीं थक रहे. लोग बनर्जी द्वारा अपना पुरस्कार नीचे रख अपनी पत्नी के लिए ताली बजाने की भी तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता आमतौर पर टाई-कोट या गाउन पहनते हैं.

#AbhijitBanerjee and #EstherDuflo paying homage to India, in dhoti and saree, at the #nobelprize2019 ceremony. India celebrates them as they celebrate India. pic.twitter.com/vSzJ1csH7X — Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) December 11, 2019

इससे पहले द नोबल प्राइज़ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफलो का नोबल पुरुस्कार लेते हुए वीडियो शेयर किया गया. इस दो मिनट की वीडियो में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफलो और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र में मेडल और डिप्लोमा लेते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं. बता दें कि अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफलो और माइकल क्रेमर को‘एक्सपेरिमेंटल एप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पोवर्टी' के लिए नोबल दिया गया. नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा, इस रिसर्च से वैश्विक गरीबी से निपटने में मदद मिलेगी.