सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना चायवाला, ठेले पर ऐसे बेच रहा चाय, IAS बोला- 'आज के समय में...'

ठेले के नीचे लिखा है, 'वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. मैं कई कंपनियों जैसे विप्रो, बिजनेस इंटेलिजें, ट्रस्ट सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूं. जहां पैसे तो मिलते थे लेकिन सुकून नहीं. मैं हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था. हर रोज मेरे टेबल पर चाय आती थी पर मुझे कभी बेहतरीन चाय नहीं मिली. मैं हमेशा से ही चाय का शौकीन रहा हूं. मैं चाहता था कि एक लाजवाब चाय पीने को मिले, तो मैंने चाय से ही अपने बिजनेस की छोटी सी शुरुआत की और मैं बन गया इंजीनियर चायवाला.'

अवनीष शरण ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आज के समय में इतनी ईमानदारी कहां दिखती है...सब कुछ साफ़ साफ़ बता दिया इन्होंने!! नौकरी की संतुष्टि के साथ ‘इंजीनियर चायवाला'

इस पोस्ट को अवनीष ने 30 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स भी हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

