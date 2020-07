बर्फ का केक बनाकर इंडियन आर्मी के सैनिकों ने मनाया जवान का बर्थडे, लोगों ने कहा- 'यह हैं असली हीरो...' - देखें Video

इस प्यारे से वीडियो को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से स्नो फॉल के बीच कुछ जवान अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस 14 सेकंड के वीडियो क्लिप में जवानों का जोश देखने लायक है. इस वीडियों में जवानों का एक ग्रुप है और इनके बीच में बैठे जवान का बर्थडे है और वह बर्फ का केक काटता है और अपने दोस्त को खिलाता है उसके बाद उसके दोस्त खुशी से ताली बजाने लगता है.

A soldier celebrating his birthday.

Forget cheese cake, the beauty of a Snow cake, which only a soldier knows.

No word are enough to describe their sacrifices and resilience. pic.twitter.com/sr5xGSdUNU — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 12, 2020

इस वीडियो को शेयर करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कैप्शन में लिखा, एक सैनिक ही इस खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है. एक सैनिक ही चीज केक को भूलकर स्नो केक की सुंदरता पहचान सकता है. ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिससे इनके बलिदान को परिभाषित किया जा सके.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर होने के बाद से ही वायरल होने लगा. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. साथ ही इस पर कमेट भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस वीडियो को अब तक 9 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इस वीडियो को 15 हजार से अधिक रिट्वीट और 1हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

इस वीडियो पर लोग बेहद खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह हैं असली हीरो. वहीं एक यूजर न कमेंट करते हुए लिखा, इस वीडियो को देखने के बाद मैं बेहद इमोशनल हो गया.

