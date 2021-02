अमेरिकी सैनिकों ने पहना कुर्ता-पाजामा, भारतीयों के साथ ऐसे किया पंजाबी गाने '3 Peg' पर डांस - देखें Video

38 सेकंड की क्लिप को ट्विटर पर यूएसए की '1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम' द्वारा साझा किया गया, जिसने भारतीय सेना की '11 वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स' को बसंत पंचमी मनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया.

वीडियो को भारत में अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक हैंडल द्वारा भी साझा किया गया था. दूतावास ने ट्विटर पर लिखा, "अमेरिका और भारत के सैनिकों को युद्ध अभियास के बीच बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हुए देखा गया. यह वही है जो #USIndia रक्षा सहयोग के बारे में है - न केवल इंटरऑपरेबिलिटी में वृद्धि हुई है, बल्कि लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंध भी हैं.''

Wonderful to see U.S. and Indian soldiers celebrate the Basant Panchami festival in the middle of the U.S.-India Yudh Abhyas defense exercises. This is what #USIndia defense cooperation is about -- not just increased interoperability, but also stronger people-to-people ties. https://t.co/BDjMRXIsoR — State_SCA (@State_SCA) February 16, 2021

दो दिन पहले पोस्ट किए जाने के बाद से, क्लिप को 95,000 से अधिक बार देखा गया है और सैकड़ों प्रतिक्रियाएं मिली हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास महीने की शुरुआत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ. रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि अभ्यास एक-दूसरे के समृद्ध अनुभवों को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में दोनों कंटेस्टेंट्स को समृद्ध करेगा.