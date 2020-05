खाने की तलाश में स्कूल के अंदर घुस गया शेर, पिंजरा देखते ही ऐसे मारी दहाड़, देखें Viral Video

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पूरी तरह से विकसित नर शेर स्कूल के बगल में एक शेड में रखे गए मवेशियों को शिकार करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन वो शिकार करने में कामयाब नहीं हो सका. मवेशियों का मालिक जाग गया और शोर मचाने लगा. शेर शेड से भाग निकला और स्कूल की इमारत में जा घुसा. यह घटना राज्य के गिर सोमनाथ जिले में हुई थी.

जब ग्रामीणों द्वारा शेर की उपस्थिति की सूचना दी गई, तो वन विभाग के अधिकारियों ने शेर को भागने से रोकने के लिए सभी निकास को सील करके अपना बचाव अभियान शुरू किया. फिर उन्होंने बड़ी बिल्ली को पकड़ने के लिए एक दरवाजे के सामने एक जाल पिंजरे को रखने की कोशिश की- एक रणनीति जो असफल रही क्योंकि शेर ऊपर की ओर चढ़ने में कामयाब रहा. अंत में इसे शांत किया गया और जसाधार पशु बचाव केंद्र में ले जाया गया, जहां से इसे वापस जंगल में छोड़ा गया.

