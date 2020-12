66 साल की उम्र में शख्स ने की दूसरी शादी, तो बेटे ने फोटो पोस्ट कर लिखा- पापा को फिर प्यार मिल गया...

शायोन ने कपल की शादी की तस्वीर शेयर करते हुए दिल छू लेने वाली बात लिखी. तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोग काफी खुश हैं. पोस्ट ने लोगों का दिल जीत लिया है. शादी की तस्वीर पोस्ट करते हुए शायोन ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे पिताजी ने एक दिन पहले शादी कर ली. समारोह करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के बीच हुआ. मेरी मां की मृत्यू के 10 साल बाद, मुझे खुशी है कि उन्हें फिर से प्यार मिला!'

So, my Dad got married the day before. The ceremony was (mostly) masked and just with close friends & family. It was both surreal and fun. After 10 years of being alone since my mom died, I'm glad that he found love again! pic.twitter.com/qGaD3u5CuA — Shayon (@shayonpal) November 27, 2020

शायोन पाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, कहानी सुनाई कि कैसे उनके पिता सौतेली मां से मिले थे. यह एक ऐसी प्रेम कहानी है, जो काफी सिंपल और खूबसूरत है. वे दोनों पश्चिम बंगाल के हावड़ा के भट्टनगर से हैं. जब वे एक-दूसरे के परिवारों के बारे में जानते थे, तब वे एक दिन तक एक-दूसरे से बात नहीं करते थे. उनकी मुलाकात एक समारोह में हुई.

तरुण कांति पाल की पहचान करने के बाद रॉय ने उनसे पूछा, 'क्या आप तरुण हैं?' तरुण पहली बार में उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने स्वप्ना को पहचान लिया. वह कार्यक्रम में बेंगलुरु से आई थीं. ये उनकी पहली बातचीत थी. उसके बाद, उन्होंने बातचीत जारी रखी और अपने परिवारों के बारे में भी बात की.

कुछ महीनों के बाद स्वप्ना ने तरुण को कॉल किया, दोनों ने अच्छे से बातचीत की. उन्होंने फिर महीनों तक बात नहीं की. लगभग चार महीने बाद स्वप्ना ने कॉल किया और तरुण को शादी के लिए प्रपोज किया. तरुण ने शादी के लिए हां कर दी.

Thank you everyone for your amazing wishes. I had no idea, when I shared this life update, that it would end up garnering 6,000+ likes! RIP my notifications. As a token of our gratitude, here's another photograph of the newly wedded couple. pic.twitter.com/AUd9FJTJly — Shayon (@shayonpal) November 28, 2020

शायोन ने बताया कि उनके करीबी हर कोई इस शादी के बारे में बिल्कुल खुश खुश है. इसके अलावा, चूंकि उनकी शादी महामारी के बीच हुई थी, इसलिए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी की गई.

उनकी कहानी कईयों के दिलों को छू गई. एक यूजर ने लिखा, "आप एक अच्छे इंसान हैं, श्योन आपके जैसे और भी हो सकते हैं.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'यहां हमारी पहली नहीं हो पा रही है.' जिस पर, शायोन ने कमेंट किया, 'मेरे पिताजी का नंबर ले लो. वो तुम्हें डेटिंग टिप्स दे देंगे.'

Absolutely. I am happy for you and your dad, and mum. I have been there, except I got my old man married at the end of my school years, when he'd been divorced for ~a decade. He has been happy and I've been less worried about him, now that I stay away in a different city. — Aurindam (@Aurgho_) November 27, 2020

I don't know you Shayon but I'm glad for your father to have found his happiness and security he lost 10 years back. I'm a firm believer in such things being decided by the universe, of which your late mother is a part. Her blessings are there for this union. — VijayPainoli (@VijayPainoli) November 28, 2020