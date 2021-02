Online Shopping का शौकीन था बेटा, तो मां ने बना दिया Amazon Parcel का Birthday Cake, देखकर नहीं होगा यकीन

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी लॉकडाउन के बीच Nina Evans Williams के बेटे Kane Evans का 24वां जन्मदिन आया. पिछले साल उसे जन्मदिन पर Liverpool Football Club जैसा केक मिला था. वह इस बार फुटबॉल क्लब जैसा केक नहीं चाहता था. इस पर Nina ने अपने बेटे को सरप्राइज देने का फैसला किया.

उन्होंने अपने केक केबिन (Cake Cabin) में अमेजन कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा दिखने वाला बड़ा केक बनाना शुरू किया. उसका बेटा बीच में हाल-चाल पूछने के लिए केबिन के बाहर आया. लेकिन उसने बिजी होने की बात कहकर उसे अंदर आने के लिए मना कर दिया. करीब 2 दिन की मेहनत के बाद Nina ने आखिरकार वह केक तैयार कर ही लिया.

जब बेटे का जन्मदिन आया तो अमेजन कार्डबोर्ड बॉक्स नुमा बड़ा केक उसकी टेबल पर रख दिया और कहा, कि उसके लिए कोई पार्सल आया है. बेटे ने समझा कि ऑनलाइन रिटेलर की ओर से घर का कोई सामान आया है. जब उसने बॉक्स को हाथ लगाया तो वह हैरान रह गया.

Yn dilyn my mhost ddoe, teisan bocs Amazon, dyma'r prawf i ddangos mai teisen ydyw. 😊



Following my post yesterday, Amazon box cake, here's the proof that it is actually cake! 😊#Anglesey#Amazon#cake#cakespic.twitter.com/RZ5HbcQ7T1 — Nina's Cake Cabin (@angleseycakeart) February 3, 2021

दरअसल, वह अमेजन पार्सल बॉक्स नहीं बल्कि एक बड़ा केक था. लेकिन वह इतने सटीक तरीके से बनाया गया था, कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता था. बेटे Kane Evans के मुंह से अचानक निकल पड़ा, 'ओ माई गॉड'. उसकी मां Nina Evans Williams खिड़की से यह सब देख रही थी. जब वह उसके पास आई तो बेटे ने जन्मदिन को खास बताने के लिए शुक्रिया कहा.

Real 📦 or Cake 🍰? It's a Prime example of what we like to see delivered to our doorstep but is this cutting edge creation good enough to eat?



Clue: @angleseycakeartpic.twitter.com/ZzPA0LYA9p — Amazon.co.uk (@AmazonUK) February 11, 2021

वहीं, दूसरी तरफ इस केक की फोटो वायरल होते ही लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरु कर दीं, लोग इस केक को देखकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं.

Omds not this shit again wtf pic.twitter.com/b1fsQihngf — ً (@rxmchls) February 18, 2021

pls, no, not again, pls no more, no more cake pic.twitter.com/DFUBWuOjuw — rihannas⁷ latex titties ( • ) ( • ) (@uwucarlee) February 19, 2021

That's actually quite impressive though — Sir Saucee III (@ModdedGamingInc) February 19, 2021

Nooooo not everything being a cake again — 🔊 🎶🎵🎼🎧 (@yesyesyall17) February 19, 2021

Knew this was a cake cuz all my Amazon delivery boxes look like this pic.twitter.com/jaQqvYiQYb — Danny (@danny__banks) February 19, 2021

Imagine leaving that cake outside for the package thieves😂 — Ecko (@wcolton2613) February 19, 2021