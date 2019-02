Rajinikanth ने बेटी की शादी में किया धमाकेदार डांस, डांस फ्लोर में दिखे ऐसे, देखें VIDEO

रजनीकांत (Rajinikanth) की बेटी सौंदर्या (Soundarya Rajinikanth) की आज शादी है. सौंदर्या विशगन वानागमुदी (Vishagan Vanangamudi) से शादी करेंगी. शादी से पहले प्री-वेडिंग पार्टी हुई, जिसमें रजनीकांत ने धमाकेदार डांस किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. डांस फ्लोर पर रजनीकांत शानदार डांस करते नजर आए. परिवार ने शादी से पहले खूब मस्ती की. संगीत में रजनीकांत परिवार के संग डांस करते नजर आए.

सौंदर्या (Soundarya Rajinikanth) ने भी पार्टी की तस्वीरें पोस्ट कीं. रजनीकांत (Rajinikanth) की बेटी (Soundarya) इस दौरान ब्लू और गोल्ड सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि विशगन वानागमुदी (Vishagan Vanangamudi) ने व्हाइट शर्ट और धोती कैरी किया हुआ था.

संगीत सेरेमनी में सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने काला कुर्ता पहना हुआ था. जबकि उनकी पत्नी लता ने ग्रीन कलर की साड़ी कैरी किया था. रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या और उनके पति धनुष भी इस सेरेमनी में नजर आए. कुछ दिन पहले सौंदर्या ने ट्वीटर पर अपनी वेडिंग की जानकारी दी थी. उन्होंने अपनी एक फोटो भी शेयर की थी, जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थीं.

Blessed & grateful beyond words !!!! The three most important men in my life ... my darling father ... my angel son ... and now you my Vishagan pic.twitter.com/v7Ra32oiYe