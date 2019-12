नागरिकता कानून पर बेटी ने किया विरोध तो पापा सौरव गांगुली ने किया बचाव, बोले- 'ये सच नहीं, मेरी बेटी को...'

संशोधित नागरिकता अधिनियम (Citizenship Amendment Act) पर निशाना साधती सना गांगुली (Sana Ganguly) की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कहा कि उनकी बेटी को किसी भी तरह की राजनीति से अलग रखना चाहिये. भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि इंस्टाग्राम पोस्ट 'सच नहीं' है. उन्होंने ट्वीट किया, 'कृपया सना को इन सब मामलों से दूर रखे. वह पोस्ट सच नहीं है. वह बहुत छोटी है और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती.'

UP में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगी धारा 144 तो अनुराग कश्यप का आया रिएक्शन, बोले- इमर्जेंसी दोबारा...

Please keep Sana out of all this issues .. this post is not true .. she is too young a girl to know about anything in politics