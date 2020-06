बंदर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ, पास आकर किया Attack तो हुआ ऐसा... देखें पूरा Video

वह वीडियो दक्षिण अफ्रीका में फिल्माया गया था और 2013 में यूट्यूब पर साझा किया गया था. देश के सबी सैंड्स गेम रिजर्व में गैरी पार्कर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, इसे रेंजर डायरीज नामक एक पर्यावरण ब्लॉग द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था. उनके अनुसार, तेंदुआ बंदर के पास जाने के लिए पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे पकड़ने की कोशिश में घंटों बिताए. 18 सेकंड के इस वीडियो में तेंदुआ बंदर को शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'दुर्लभ रूप से देखा गया, तेंदुआ बंदर को भोजन के लिए पेड़ से गिराने की कोशिश कर रहा था. लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी और खुद को पकड़ा रखा. मैंने इससे पहले बंदर और कोबरा के बीच लड़ाई का वीडियो शेयर किया था, ये उससे अच्छा है.'

देखें Video:

Size, strength & reputations takes a back seat many times in Nature..



Rarely seen, leopard trying to shake the monkey from tree for food. Monkey holds on



It's better than monkey defending itself from king cobra that I had posted earlier. pic.twitter.com/EjyMshPNwg