अचानक सड़क पर आए गए इतने सारे शेर, कार के पास पहुंचे और फिर... देखें Viral Video

ट्विटर (Twitter) पर जानवरों के कई वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और उनको खूब पसंद किया जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी (Viral Video) से वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारे शेरों को सड़क पर चलते देखा गया. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा (IFS officer Susanta Nanda) ने शेयर किया है.

9 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत सारे शेर सड़क पर एक साथ घूम रहे हैं. सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''असली कैटवॉक'' इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी समय बाद शेर का इतना खूबसूरत वीडियो देखा. कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गया. कई ट्विटर यूजर्स ने इस वीडियो पर सवाल भी खड़े कर दिए. कुछ लोगों ने कहा कि ग्राफिक्स के जरिए इस वीडियो को बनाया गया.

सुशांत नंदा ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि उनके पास 45 सेकंड का पूरा वीडियो भी है. कुछ ही देर बाद उन्होंने ये वीडियो शेयर किया. जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार चल रही है और उसके साथ कई शेर चल रहे हैं. कार के अंदर बैठा शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. देखा जा सकता है कि शेर कार के अंदर झांक रहा है और फिर बाकी शेरों के साथ चलने लगता है.

ट्विटर यूजर ने सुशांत से पूछा कि क्या ये वीडियो भारत का है. तो उन्होंने मना करते हुए बताया कि ये वीडियो साउथ अफ्रीका का है. ट्विटर पर लोगों ने कुछ इस तरह अपने रिएक्शन्स दिए हैं.

Wow what a sight envy the ones who could witness this catwalk .