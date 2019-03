आउट नहीं था बल्लेबाज फिर भी जश्न मनाने लगा ये गेंदबाज, विकेटकीपर भी देखकर रह गया हैरान, देखें VIDEO

साउथ अफ्रीका और श्रीलंका (South Africa vs Sri Lanka) के बीच टी-20 सीरीज चल रही है. पहला टी-20 (SA vs SL 1st T20) मुकाबला काफी रोमांचक रहा. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी 134 रन ही बनाए. जिसके बाद सुपर ओवर हुआ जहां साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया. साउथ अफ्रीका की तरफ से इमरान ताहिर (Imran tahir) ने सुपर ओवर डाला था. जहां कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बल्लेबाज आउट नहीं हुआ फिर भी इमरान ताहिर (Imran tahir) जश्न मनाते नजर आए. विकेटकीपर भी जश्न को देखकर हैरान रह गए.

IPL 2019: एमएस धोनी के छाती पर फेकी गेंद तो जड़ दिया ऐसा छक्का, देखें VIDEO

इमरान ताहिर (Imran tahir) ने गेंदबाजी की, बल्लेबाज थिसारा परेरा (Thisara Parera) ने गेंद को जाने दिया. जिससे खुश होकर ताहिर जश्न मनाने लगे. थिसारा परेरा भी देखकर हैरान थे और उन्होंने विकेट की तरफ देखा कि कहीं वो आउट तो नहीं हो गए. लेकिन डॉट बॉल के लिए ताहिर (Imran tahir) जश्न मना रहे थे. उनको यकीन हो चुका था कि साउथ अफ्रीका की झोली में मैच आ चुका है. श्रीलंका को एक ओवर में 16 रन बनाने थे. लेकिन ताहिर की गेंदबाजी के आगे श्रीलंका पस्त नजर आई और अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया.

IPL 2019: ऋषभ पंत के ऊपर बैठ गए शिखर धवन, दर्द के मारे बोलने लगे- 'बचा लो मुझे...' देखें VIDEO

देखें VIDEO:

Look at Imran tahir yeah yeah

Defended 15 runs in super over pic.twitter.com/3AvFxH8mxb