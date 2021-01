अचानक खिड़की पर आई चिड़िया और खटखटाने लगी चोंच से, IFS ऑफिसर ने बताई वजह - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि चिड़िया खिड़की पर बैठी है और चोंच मार रही है. यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या कोई बता सकता है कि यह चिड़िया रोज खिड़की पर आकर चोंच से क्यों खटखटाती है. आज चौथा दिन है.' साथ ही उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को भी टैग किया.

आईएफएस ऑफिसर प्रवीण अंगुसामी ने जवाब देते हुए लिखा, 'चिड़िया खिड़की पर खुद की परछाई देख रही थी र गलती से खुद का कॉम्पिटीशन समझ रही थी. इसलिए यह वो खटखटा रही थी. यह समान्य है. यह मेटिंग के मौसम की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है.'

The bird is seeing its own reflection on the window glass & mistaking it to be a potential competition. Hence the constant pecking. It's quite common. This could also be an indication of beginning of mating season. Just a horny bird, IMHO. https://t.co/MXvBUqNRqy