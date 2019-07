इंसान जैसे चेहरे में दिखी मकड़ी, डर रहे हैं लोग, बोले- 'आ गया Spiderman' देखें VIDEO

एक मकड़ी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसको देखकर लोग डर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि मकड़ी का चेहरा इंसान जैसा है. ये मकड़ी चीन में देखी गई है. मकड़ी की आंखें और मुंह बिलकुल इंसान की तरह दिख रहा है. ये मकड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. People's Daily, China ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Has spiderman been found? This spider with a humanlike face on its back was found at a home in C China's Hunan and has gone viral on Chinese social media. Do you know its species? pic.twitter.com/0iU6qaEheS — People's Daily, China (@PDChina) July 16, 2019

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया- 'स्पाइडरमैन मिल चुका है? चीन के हुनान में मकड़ी को इंसान जैसे चेहरे में देखा गया. जो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्या आप इसकी प्रजाति को जानते हैं?' उन्होंने लोगों से इसकी प्रजाति के बारे में पूछा है. आप वीडियो में हरे रंग की मकड़ी को देख सकते हैं जिसका चेहरा बिलकुल इंसानों जैसा है.

China Daily के मुताबिक, मकड़ी को हुनान के युआनजियांग शहर में पौधे पर चलता देखा गया. इस मकड़ी को एक ली नाम की महिला ने ढूंढा था. जिसने कहा कि मकड़ी की पीठ पर काली रेखाएं मानव बालों से मिलती हैं.

This not Spiderman , this is VENOM — M. (@MahdiSahel1) July 16, 2019

It's like something sneaked out of area 51 https://t.co/ar7korijas — Umar Salim (@pharuq_salim) July 16, 2019

Happy to solve the mystery here. This looks like the harmless thomisid, Ebrechtella tricuspidata. Pic from Yaginuma, 1986. @DrRichJP is lways happy to help with spider facts! #LoveSpiders#EverySpiderMatters#CoolCrabSpiderpic.twitter.com/a9rh5dyZsM — Richard J. Pearce (@DrRichJP) July 18, 2019

ट्विटर पर कोई इस मकड़ी को Venom कह रहा है तो कोई डर रहा है. इस ट्वीट को अब तक ट्विटर पर 500 से ज्यादा लाइक्स और 141 रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.