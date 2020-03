बच्चों को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गई गिलहरी, आखिर में हुआ फिर ऐसा... देखें लड़ाई का पूरा Video

अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोबरा से लड़ने वाली एक गिलहरी (Squirrel Fights Cobra) का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल (Viral Video) हो गया है और इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस क्लिप को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. 39 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गिलहरी कोबरा के हमलों से बचने की कोशिश कर रही है.

आईएफएस अधिकारी के अनुसार, जानवर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोबरा से लड़ रहा था. सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''मां का प्यार असीमित है और अंतिम सांस तक कभी नहीं मिटता. यह अपने बच्चों की रक्षा के लिए शक्तिशाली कोबरा के साथ लड़ाई में एक गिलहरी (मां) की ताकत को समझाता है.''

देखें Video:

Mother's love is unlimited & never fades till the last breath That explains the strength of a squirrel mother in taking up a fight with the mighty Cobra to protect her babies.(Credit in the video) pic.twitter.com/P2Ya7bQIya

क्लिप की शुरुआत गिलहरी से होती है. वो कोबरा को भगाने की कोशिश करती है. कोबरा वापस जाने के बाद वापस आता है और गिलहरी पर हमला करना शुरू कर देता है. गिलहरी हमले से बचने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करती है. वीडियो को साझा किए जाने के कुछ ही घंटों में 5 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

लोग बच्चों के लिए मां के प्यार और कोबरा के खिलाफ दिखाई गई ताकत से चकित दिखे. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं...

Amazing....look at how she uses her tail as a lure and for safety. I used to have a pet squirrel mother who went through 3 litters as she lived in our house, large green garden and even the run of our neighbours. Seen her encounter a bronzeback tree snake....but this is fantastic