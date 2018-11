स्पाइडरमैन, एक्समैन के जनक स्टैन ली का निधन, Superheros ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

'एक्समैन', 'एवेंजर्स' और 'ब्लैक पैंथर' के निर्माता स्टैन ली (Stan Lee) का निधन हो चुका है. 95 वर्षीय स्टैन ली ने सोमवार को अंतिम सांस ली. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने अपना करियर 1939 में शुरू किया था और 'मार्वल' कॉमिक्स से वे 1961 से जुड़े थे. 12 नवंबर को लॉस एंजेलिस के अस्पताल में निधन हुआ. किशोर रहते ही वो मार्वल कॉमिक्स से जुड़ गए थे और आखिरी वक्त तक कॉमिक्स से जुड़े रहे.उन्हें 'मार्वल' कॉमिक्स के निर्माता के साथ-साथ कॉमिक्स के इतिहास का सबसे महान व्यक्ति माना जाता है. उन्होंने 'स्पाइडरमैन', 'एक्समैन', 'द फैंटास्टिक फोर', 'द एवेंजर्स' और कई अन्य पात्रों का सह-निर्माण किया. उन्होंने उस वक्त रंग बिरंगे कॉमिक्स का इजाद किया जिस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून्स आया करते थे. सुपरहीरोज कैरेक्टर बनाकर वो बच्चों के चहेते बन गए.

“No one has had more of an impact on my career and everything we do at Marvel Studios than Stan Lee. Stan leaves an extraordinary legacy that will outlive us all. Our thoughts are with his daughter, his family, and his millions of fans. #ThankYouStan#Excelsior!”

