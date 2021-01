कुत्ते ने किया Attack तो दुम दमाकर भागी शेरनी, Fight देख IPS बोली- 'अपनी गली में कुत्ता भी...' - देखें Video

प्रवीण कासवान ने जिस छोटी क्लिप में साझा किया, उसमें एक आवारा कुत्ते ने बिना पलक झपकाए शेरनी का सामना किया. जंगल में दोनों के बीच खतरनाक जंग देखी गई. शेरनी को देख कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और काफी देर तक भौकता रहा. कुछ देर बाद शेरनी और कुत्ते ने लड़ाई खत्म कर दी और दोनों दूर हट गए. इस बीच, एक सफारी जीप पर पर्यटकों ने दूर से ही इस घटना को देखा.

अब यहां जीत कुत्ते की कहें तो गलत नहीं होगा. क्योंकि कुत्ते के मुकाबले शेरनी काफी ताकतवर थी. उसके छोटे से अटैक से कुत्ता अपनी जान गंवा सकता था, लेकिन कुत्ते ने डटकर सामना किया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.

वीडियो शेयर करते हुए प्रवीण कासवान ने कैप्शन में लिखा, 'जीवन में इस आत्मविश्वास की जरूरत है. कुत्ते और शेर के बीच लड़ाई. यह आवारा कुत्तों और वन्यजीवों की बातचीत के मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है. शेर सिर्फ संकेत के रूप में.'

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinasharapic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा ने भी इस पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'जिस गली से गुज़रो बाख़बर गुज़रो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है.'

जिस गली से गुज़रो बाख़बर गुज़रो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है .. — Ankita Sharma IPS (@ankidurg) January 10, 2021

Dogs are cat killers and lions are just bugger cats. The instinct would be natural. — (@eartherian) January 10, 2021

Apt example of size doesn't matter. What matters at the end of the day is your confidence — Pooja (@beyoond_starz) January 10, 2021