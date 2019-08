उतरने वाला था प्लेन, उतने में रनवे पर आ गए 6 कुत्ते, फिर पायलेट ने किया कुछ ऐसा

एक यात्री ने दावा किया है कि मंगलवार की सुबह गोवा हवाई अड्डे के रनवे पर कुत्तों की मौजूदगी के कारण एयर इंडिया की मुंबई-गोवा उड़ान नहीं उतर सकी. गोविंद गांवकर ने कहा कि वह मुंबई से गोवा जाने वाली उड़ान में सवार थे. उन्होंने दावा किया कि कुत्तों को देखकर पायलट ने ‘टचडाउन' से कुछ क्षण पहले लैंडिंग रोक दी.

TikTok Top 10: शख्स ने फलवाले को ऐसे बेवकूफ बनाकर खरीदे केले, वायरल हुआ VIDEO

उन्होंने ट्वीट किया कि विमान करीब 15 मिनट के बाद उतरा. पायलट से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि रनवे पर पांच- छह कुत्ते थे. यह बिल्कुल परेशान करने वाली बात है. संपर्क करने पर, गोवा हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि कथित घटना की जांच की जाएगी.

VIDEO: मगरमच्छ ने खोला जबड़ा तो शख्स ने अंदर डाल दिया तरबूज, देखें क्या हुआ फिर...

Will DGCA take note of this serious lapse? Safety of Passengers put at risk. I urge @MoCA_GoI to take cognizance and act. @goacmpic.twitter.com/RmMVluZ2y6