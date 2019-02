सड़क किनारे ठेले पर खाना बेचने वाले ने गरीब बच्ची को देख किया ऐसा, वायरल हुआ VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. सड़क के पास ठेले पर खाना बेचने वाले ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. फेरीवाले ने गरीब बच्ची को देखकर उसे बुलाया और खाना दिया. बच्ची बड़े ही मासूम तरह से खाना लेती है. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

जापान में फिर मिली Oarfish, मछली को देख लोगों को याद आया फुकुशिमा भूकंप, जानिए क्यों

प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साई राजेश ने वीडियो को शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि फेरीवाला दूर से गरीब बच्ची को बुलाता है और खाना देता है. साई राजेश ने लिखा- जब आप अकेले हैं तो आप कौन हैं? वीडियो में देखा जा सकता है कि फेरीवाले के बाद हजार किलो का भी खाना नहीं है. उसके पास एक ठेला है जिसमें थोड़ा बहुत ही खाना है. फेरीवाला भूखे बच्चे को देखता है और कागज में खाना रखकर दे देता है.

बारात लेकर जा रहा था दूल्हा, बीच सड़क देखी शहीद की अंतिम विदाई, तो घोड़ी से उतरकर किया कुछ ऐसा

देखें VIDEO:

Who are you when no one is watching ? pic.twitter.com/F6O3KV38pZ