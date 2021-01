Subhash Chandra Bose Jayanti 2021: 125वीं जयंती पर 'नेताजी' को श्रद्धांजलि देने के लिए आर्टिस्ट ने बनाया 3डी चित्र- देखें Photos

नेताजी की 125वीं जयंती के बहाने कोलकाता में होंगे PM मोदी, करेंगे बंगाल चुनाव का शंखनाद- 10 बड़ी बातें

आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के मौके पर चंडीगढ़ के एक कलाकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी कला के जरिए उनका 3डी चित्र बनाया है. नेताजी के 3डी चित्र के बारे में बताते हुए कलाकार ने कहा, "मैंने आजादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तितली के आकार के कट-आउट का उपयोग किया है."

Chandigarh: An artist has created a three-dimensional portrait of #NetajiSubhasChandraBose to mark his 125th birth anniversary.



He says, "I have used butterfly-shaped cut-outs to represent freedom." pic.twitter.com/vroSKsiMIx