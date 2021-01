पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, डरकर भागे लोग, अकेली महिला ने किया यह कारनामा - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला कर्मचारी पंप के पास खड़ी है. वहां कई गाड़ियां पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ी हुई थीं. तभी शख्स एक लोडिंग ऑटो लेकर पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने पहुंचा. तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई. आग को देख वहां मौजूद लोग भाग निकले. फिर महिला कर्मचारी ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया.

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण अंगुसामी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारी आधी समस्याओं का समाधान सिर्फ उसका सामना करके और उससे दूर भागने से नहीं होता है. खड़े हो जाओ और उद्धार करो.'

देखें Video:

Half our problems get solved just by facing it & not running away from it. Stand & deliver. #sharedpic.twitter.com/MD5DM3mAEu — Praveen Angusamy, IFS (@PraveenIFShere) January 27, 2021

प्रवीण ने इस वीडियो को 27 जनवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 9 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने महिला की खूब तारीफ की. कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Wow ...what a courage....very brave and confident girl as sir said...kudos to her.. — USHA (@UshaVaja) January 28, 2021

She knew how to operate fire extinguisher. I hope it's taught to children in schools and colleges. — Rahul Dani (@RahulDDani) January 27, 2021

Power of calm mind makes huge problems miniscule — SG (@sumitgour73) January 27, 2021

Well trained staff! — MURALI BALAJI (@muralibalajimc) January 28, 2021