बाघ ने तैरकर पार की नदी, नाव में बैठे लोगों की नीचे पड़ी नजर और फिर... देखें Viral Video

वायरल क्लिप में, लड़कों का एक समूह, जो एक नाव पर बैठा था, एक बाघ को कुछ दूरी पर एक नदी पार करता हुआ दिखाई दिया. लड़के बंगाली में चिल्लाए- 'बाघ, बाघ' और अपनी नाव पर जानवर के पास पहुंचे. वो वास्तव में, बड़ी बिल्ली के काफी करीब चले गए.

दूसरों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बाघ के पास जाने से परहेज करें क्योंकि यह उछल सकता है। बाघ को देखने के लिए समूह काफी उत्साहित था.

रमेश पांडे ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बाघ...बाघ! नदी पार करते हुए एक युवा बाघ का यह दृश्य निस्संदेह एक असामान्य था. चुप्पी और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है. वीडियो को अंत तक देखें.'

देखें Video:

Bagh...Bagh! \

This sighting of a young tiger crossing the river was undoubtedly an unusual one. However, keeping silence and safe distance is a must. See the video till end. VC:WA pic.twitter.com/NxjWyZCpw5 — Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) January 24, 2021

इस वीडियो को 23 जनवरी को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 19 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने वहां मौजूद लोगों की खूब आलोचना की. वो बाघ के पास जाकर चिल्ला रहे थे.

एक यूजर ने कहा, "काश लोग ज्यादा संवेदनशील होते. उन्हें इतनी जोर से बात क्यों करना पड़ता है, मुझे आश्चर्य है.'' एक अन्य टिप्पणी में लिखा है, "उन्हें अपने निवास स्थान में रहने दें. जानवर को चिढ़ाने की बात क्या है?"

Thanks Ramesh for bringing the issue of Safe Distances & crowd behaviour. Some videos doing rounds since last few days was indeed disgusting. The behaviour of tourist in Safari mainly. — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 24, 2021

I am ashamed, I visit sunderban every year, same picture, people use dj, half educated idiots do shits, throw plastic and thermocol, a 5 min documentary of do's& don't inside forest must be shown to everyone before boat rides.Cease the license of boat permanently 2 set an example — SUBHAJIT KARMAKAR (@pilgrimofpeace) January 24, 2021

Wish people are more sensitised...why do they have to talk or exclaim so loudly i wonder. Sad.... — Debali Basu (@debalib) January 24, 2021

Let them live in their habitat. What's the point in irritating the animal ! — Dhananjay Chouhan (@djchouhann) January 24, 2021