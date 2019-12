नदी के पास घूम रहा था बाघ, जैसे ही मारी दहाड़ तो हुआ ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर बाघ के कई वीडियो वायरल हुए हैं. लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी घबरा जाएंगे. शेर जब दहाड़ मारता है तो उसकी गूंज काफी दूर तक जाती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखा. शेर नदी के पास घूम रहा था, जैसे ही उसने दहाड़ मारी तो दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

ये वीडियो सुंदरबन टाइगर रिजर्व का है, जिसमें देखा जा सकता है कि शेर नदी के पास घूम रहा है और जोर से धहाड़ मार रहा है. ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''कहते हैं कि वन में जानवर किलोमीटर तक बाघों की दहाड़ सुन सकते हैं और यही उन्हें भयभीत करता है. विश्वास नहीं तो सुनिए, सुंदरबन के एक पुराने वीडियो में बाघ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. गोज़बंप्स ने गारंटी दी."

देखें Video:

They say in #forest animals can hear tigers roar upto kilometres. And that is what terrify them. Listen to believe. Here in an old video at Sunderban #Tiger Reseve tiger is registering it's presence. Goosebumps guaranteed. pic.twitter.com/7lr18rOK0S